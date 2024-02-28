***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yurt içinde faaliyet gösteren bir firma ile 1.000.000 kg (1.000 ton) çay satışı anlaşması imzalamış olup, teslimatların yılın ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252807BIST