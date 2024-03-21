***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2024 18:59
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizce Ankara İli, Polatlı İlçesi , Beylikköprü Mahallesi, 174 ada, 151 nolu parsel adresinde kurulması planlanan 1260 kWe kurulu güce sahip Orçay GES tesisi için Yatırım Teşvik Belgemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu gün onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261232
BIST
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18:059.141
En Düşük
|Değişim
|: 2,07%
|| 185,58
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.020
En Yüksek
9.193
18:0532,0013
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,3701
|Açılış
|: 32,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
31,7497
18:0534,9063
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,4769
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
34,6037
18:052.244,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -29,20
|Açılış
|: 2.247,40
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.219,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|85,80
|3.188.024.050
|% 10,00
|
|QNBFL
|189,20
|29.955.021
|% 10,00
|
|TRILC
|15,18
|298.834.003
|% 10,00
|
|RODRG
|99,00
|31.722.949
|% 10,00
|
|EKIZ
|78,70
|5.057.026
|% 9,99
|
|VRGYO
|46,44
|179.380.615
|% -10,00
|
|PEKGY
|17,42
|411.483.481
|% -9,97
|
|DERHL
|10,49
|267.274.684
|% -9,96
|
|YAYLA
|18,00
|17.874.534
|% -9,95
|
|AKYHO
|6,34
|183.184.289
|% -9,94
|
|THYAO
|285,50
|15.765.772.984
|% 2,61
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|AKBNK
|45,04
|8.754.616.512
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|ASELS
|57,90
|5.678.193.841
|% 3,49
|
|ISCTR
|11,15
|6.739.095.353
|% 3,91
|
|YKBNK
|25,98
|10.352.758.135
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,51
|3.130.697.582
|% -2,41
|
|BEGYO
|4,75
|1.281.355.654
|% -9,87
|
|ZOREN
|5,46
|1.259.010.731
|% -2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9804
|32,0013
|% -1,14
|
|Euro
|34,8384
|34,9063
|% -1,35
|
|Sterlin
|41,3473
|41,5545
|% -2,21
|
|Frank
|36,3424
|36,5245
|% -2,54
|
|Riyal
|8,7053
|8,7489
|% -1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,80
|24,83
|% 0,66
|
|Platin
|910,49
|912,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,10
|1.012,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,44
|85,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,75
|2.180,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 49 artarak (% 2.80 ) 8, 083
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TRILC, CUSAN, VESTL, KERVN, AKENR, FORTE, FMIZP, QNBFL, RYSAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEGYO, ARTMS, VRGYO, AKYHO, PEKGY, CASA
-
17:59
AKENR, GLCVY, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GSDDE, MARBL, TURGG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında