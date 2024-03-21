***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce Ankara İli, Polatlı İlçesi , Beylikköprü Mahallesi, 174 ada, 151 nolu parsel adresinde kurulması planlanan 1260 kWe kurulu güce sahip Orçay GES tesisi için Yatırım Teşvik Belgemiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu gün onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261232BIST