***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermeye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 27. Maddesinde, payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışı taleplerinin her bir ortak için ayrı ayrı Pay Satış Bilgi Formunun düzenlenerek Kurulun onayına sunulması ve başvurunun KAP'ta yayımlanması gerektiği ifade edilmektedir.Bu çerçevede, Şirketimiz hissedarlarından Sn. Fatih ERDOĞAN ‘ın sahip olduğu paylardan 820.616 adet, Sn. Mehmet ERDOĞAN'ın sahip olduğu paylardan 820.616 adet, Sn.Selma ERDOĞAN FIRAT'ın sahip olduğu paylardan 179.383 adet, Sn. Hanne ERDOĞAN'ın sahip olduğu paylardan 59.795 adet, Sn. Hızır ERDOĞAN'ın sahip olduğu paylardan 59.795 adet, Sn. Selman ERDOĞAN'ın sahip olduğu paylardan ise 59.795 adet payın satışı amacıyla hazırlanan bilgi formlarının onayı için 13.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptıklarını Şirketimize bildirmişlerdir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037021BIST