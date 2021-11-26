***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirket ortaklarımızdan Y.K. Başkanı Mehmet ERDOĞAN 500.000 (Beşyüzbin) adet, Y.K. Başkan Vekili Fatih ERDOĞAN 500.000 (Beşyüzbin) adet ve Y.K. Üyesi Ahmet ERDOĞAN 500.000 (Beşyüzbin) adet olmak üzere 26.11.2021 tarihinde 14,65 ? fiyat ile toplamda 1.500.000 (Binbeşyüzbin) toplam nominal tutarlı pay satışı yapmıştır. Bu satış işlemi sonucunda Y.K. Başkanı Mehmet ERDOĞAN ve Y.K. Başkan Vekili Fatih ERDOĞAN 'ın şirketimiz sermayesindeki pay/oy hakları %15 seviyesinin altına düşmüştür.Satışa ilişkin tablo açıklamamız ektedir.Kamuoyuna duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)26/11/2021 500.000 500.000 3.256.771 2.756.771 % 15,91 % 21,13 % 13,47 % 19,4726/11/2021 500.000 500.000 3.256.771 2.756.771 % 15,91 % 21,13 % 13,47 % 19,4726/11/2021 500.000 500.000 3.600.430 3.100.430 % 17,59 % 31,91 % 15,15 % 29,46http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979833BIST