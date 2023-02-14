***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
14.02.2023 20:14
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 14.02.2023 tarihinde yaptığı toplantıda
1) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Şirketimizin pay fiyatlarının gerçek performansını yansıtmadığı kanaatiyle hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, Borsa İstanbul'da ORCAY koduyla işlem gören hissemizin gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,
2)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 30.000.000 TL olarak veya alınacak azami hisse adedinin 5.000.000'u geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
3)Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,
4) Pay geri alım programının azami 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
5)Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113247
BIST