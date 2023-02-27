***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay geri alımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni pay geri alımıGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, ORCAY, TREORCY00026 27.02.2023 50.000 0,062 7,035Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 27.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 6.99-7.05 TL (ağırlıklı ortalama (7,0352 TL) aralığından toplam 50.000 TL nominal değerli ORCAY hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0625 olmuştur.Bu kapsamda geri alımlar oldukça ilgili tablomuza eklenerek geri alım bilgileri güncellenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117356BIST