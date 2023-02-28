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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.02.2023 18:44
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 27.02.2023 50.000 0,062 7,035
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 28.02.2023 30.000 0,036 7,056 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 28.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde pay başına 7.02-7.08 TL (ağırlıklı ortalama (7,056 TL) aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli ORCAY hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 28.02.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 80.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,001'e ulaşmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117807


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