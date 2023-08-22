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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

22.08.2023 18:44
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının sonlandırılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 27.02.2023 50.000 0,062 7,035
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 28.02.2023 30.000 0,036 7,056 -
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 01.03.2023 30.000 0,036 7,183 -
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 02.03.2023 30.000 0,036 7,25 -
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 03.03.2023 30.000 0,036 7,3
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 06.03.2023 30.000 0,036 7,304 -
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 07.03.2023 30.000 0,036 7,358
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 08.03.2023 30.000 0,036 7,594
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 14.03.2023 30.000 0,036 7,259

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 7,6 7.246 2.100.953,72 Şirket İçi Kaynakları 290.000 0,362

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.08.2023 tarihli kararı ile hisse geri alım programımız sonlandırılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188403


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