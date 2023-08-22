***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının sonlandırılması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Hisselerimiz üzerinde yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenerek sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıylaYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, ORCAY, TREORCY00026 27.02.2023 50.000 0,062 7,035B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 28.02.2023 30.000 0,036 7,056 -B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 01.03.2023 30.000 0,036 7,183 -B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 02.03.2023 30.000 0,036 7,25 -B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 03.03.2023 30.000 0,036 7,3B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 06.03.2023 30.000 0,036 7,304 -B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 07.03.2023 30.000 0,036 7,358B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 08.03.2023 30.000 0,036 7,594B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 14.03.2023 30.000 0,036 7,259Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 7,6 7.246 2.100.953,72 Şirket İçi Kaynakları 290.000 0,362Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 22.08.2023 tarihli kararı ile hisse geri alım programımız sonlandırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188403BIST