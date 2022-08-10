***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.08.2022 12:17
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırmı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.465.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 90.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 2.967.850 10.084.019,040 339,77522 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 Nâma
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 17.497.150 59.450.980,960 339,77522 B Grubu B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 20.465.000 69.535.000,000 339,77522
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 69.002.027
Geçmiş Yıl Karları (TL) 532.973
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.08.2022 tarih ve 2022/29 Sayılı Kararı kapsamında Şirketimizin 50.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 20.465.000,- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 69.002.027,- TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 532.973,- TL olmak üzere toplam 69.535.000,- TL artırılarak 90.000.000,- TL'ye çıkartılması hususunda bedelsiz sermaye artırımı ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 10.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Orcay sermaye eski yeni hali karşılaştırmalı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054064
BIST