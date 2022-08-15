***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırmı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.465.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 90.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 2.967.850 10.084.019,040 339,77522 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 NâmaB Grubu, ORCAY, TREORCY00026 17.497.150 59.450.980,960 339,77522 B Grubu B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 20.465.000 69.535.000,000 339,77522İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 69.002.027Geçmiş Yıl Karları (TL) 532.973Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.08.2022 tarih ve 2022/29 Sayılı Kararı kapsamında Şirketimizin 50.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 20.465.000,- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 69.002.027,- TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 532.973,- TL olmak üzere toplam 69.535.000,- TL artırılarak 90.000.000,- TL'ye çıkartılması hususunda bedelsiz sermaye artırımı ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 10.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Orcay sermaye eski yeni hali karşılaştırmalı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055360BIST