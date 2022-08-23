***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK GörüşüYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.465.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 2.967.850 8.633.811,370 290,91131 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 NâmaB Grubu, ORCAY, TREORCY00026 17.497.150 50.901.188,630 290,91131 B Grubu B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 20.465.000 59.535.000,000 290,91131İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 59.399.801Geçmiş Yıl Karları (TL) 135.199Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının iç kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak 90.000.000,- TL'ye çıkartılmasına ve bu amaçla süreçlerin başlatılarak resmi kurumlara müracaat edilmesine ilişkin 08.08.2022 tarih, 29 Sayılı Karar alınmış idi.10.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) müracaat edilmiş olup, SPK organları tarafından yaptığımız başvurunun Türk Ticaret Kanunu'na uygunluk açısından değerlendirilmesi neticesinde,Şirketimizin 50.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 20.465.000,- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 59.399.801,- TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 135.199,- TL olmak üzere toplam 59.535.000,- TL artırılarak 80.000.000,- TL'ye çıkartılması,08.08.2022 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptal edilerek, SPK'ya yapılan müracaatın ve diğer evrakın yukarıda yazıldığı gibi yenilenmesine,23.08.2022 tarih ve 31 sayılı yönetim kurulu kararı ileKarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ORCAY sermaye eski yeni hali karşılaştırmalı-düzeltilmiş.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057875BIST