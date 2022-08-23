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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.08.2022 18:44
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Düzeltme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK Görüşü

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.465.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 2.967.850 8.633.811,370 290,91131 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 Nâma
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 17.497.150 50.901.188,630 290,91131 B Grubu B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 20.465.000 59.535.000,000 290,91131

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 59.399.801
Geçmiş Yıl Karları (TL) 135.199


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022
SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının iç kaynaklardan karşılanarak bedelsiz olarak 90.000.000,- TL'ye çıkartılmasına ve bu amaçla süreçlerin başlatılarak resmi kurumlara müracaat edilmesine ilişkin 08.08.2022 tarih, 29 Sayılı Karar alınmış idi.
10.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) müracaat edilmiş olup, SPK organları tarafından yaptığımız başvurunun Türk Ticaret Kanunu'na uygunluk açısından değerlendirilmesi neticesinde,
Şirketimizin 50.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 20.465.000,- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 59.399.801,- TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 135.199,- TL olmak üzere toplam 59.535.000,- TL artırılarak 80.000.000,- TL'ye çıkartılması,
08.08.2022 tarih ve 29 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptal edilerek, SPK'ya yapılan müracaatın ve diğer evrakın yukarıda yazıldığı gibi yenilenmesine,23.08.2022 tarih ve 31 sayılı yönetim kurulu kararı ile
Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ORCAY sermaye eski yeni hali karşılaştırmalı-düzeltilmiş.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057875


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