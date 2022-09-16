***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.465.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 2.967.850 8.633.811,370 290,91131 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 NâmaB Grubu, ORCAY, TREORCY00026 17.497.150 50.901.188,630 290,91131 B Grubu B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 20.465.000 59.535.000,000 290,91131İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 59.399.801Geçmiş Yıl Karları (TL) 135.199Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.09.2022SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.09.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artırımı için 10.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 15.09..2022 tarih 2022-48 sayılı bültende yayımlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 ORCAY sermaye eski yeni hali karşılaştırmalı-düzeltilmiş.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063589BIST