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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.09.2022 16:51
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımına yönelik tescil işleminin gerçekleşmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.465.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 2.967.850 8.633.811,370 290,91131 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 Nâma
B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 17.497.150 50.901.188,630 290,91131 B Grubu B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 20.465.000 59.535.000,000 290,91131

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 21.09.2022

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 59.399.801
Geçmiş Yıl Karları (TL) 135.199


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.09.2022
SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 15.09.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 26.09.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermeye artırımına yönelik tescil işlemi 26 09 2022 tarih ve 10668 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tamamlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Maddesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065291


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