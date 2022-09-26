***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımına yönelik tescil işleminin gerçekleşmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.465.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 2.967.850 8.633.811,370 290,91131 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREORCY00018 NâmaB Grubu, ORCAY, TREORCY00026 17.497.150 50.901.188,630 290,91131 B Grubu B Grubu, ORCAY, TREORCY00026 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 20.465.000 59.535.000,000 290,91131Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 21.09.2022İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 59.399.801Geçmiş Yıl Karları (TL) 135.199Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.09.2022SPK Başvuru Tarihi 10.08.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.09.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.09.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.09.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 26.09.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermeye artırımına yönelik tescil işlemi 26 09 2022 tarih ve 10668 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Maddesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065291BIST