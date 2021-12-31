***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (Nn azaltılması amacıyla şirketin kısa ve/veya uzun vadeli kredilerinin kapatılması hedeflenmiştir. 79.200.000,00 ? olarak elde edilen nakdin 23.000.000,00 ?'si ile oran olarak % 29,04'ü ile finansman yükü azaltılmıştır. Aynı şekilde elde edilen kaynağın %50'si ile işletme sermayesine destek için kullanılması ve bu kapsamda mevcut faaliyetler yanında yeni projeler ve iş geliştirme modelleri için gerekli finansmanın öz kaynaklardan karşılanması hedeflenmiştir. 79.200.000,00 ? olarak elde edilen nakdin 24.760.060,00 ?'si ile oran olarak % 31,27'si ile işletme sermayesi ve yeni iş geliştirmeyle ilgili destek amaçlı kullanılmıştır. Halka arzdan elde edilen 79.200.000,00 ?‘lik kaynağın, 1.747.433,00 ?'si oran olarak % 2,21'i halka arza ilişin masraflarda kullanılmıştır. Geriye kalan 29.687.567,00 ? oran olarak % 37,48'i ise yeni projeler, iş geliştirme ile işletme sermayesine destek amaçlı olarak kullanılmak üzere mevcut durumda muhafaza edilmektedir. Şirketin 45.436.000,00 ? olan kredi borcu elde edilen kaynağın 23.000.000,00 ?'sini kullanarak yani %50,62 oranında kapatılarak, 22.436.000,00 ?'ye düşürülmüştür.Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987325BIST