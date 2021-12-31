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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

31.12.2021 09:40
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullan


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (Nn azaltılması amacıyla şirketin kısa ve/veya uzun vadeli kredilerinin kapatılması hedeflenmiştir. 79.200.000,00 ? olarak elde edilen nakdin 23.000.000,00 ?'si ile oran olarak % 29,04'ü ile finansman yükü azaltılmıştır. Aynı şekilde elde edilen kaynağın %50'si ile işletme sermayesine destek için kullanılması ve bu kapsamda mevcut faaliyetler yanında yeni projeler ve iş geliştirme modelleri için gerekli finansmanın öz kaynaklardan karşılanması hedeflenmiştir. 79.200.000,00 ? olarak elde edilen nakdin 24.760.060,00 ?'si ile oran olarak % 31,27'si ile işletme sermayesi ve yeni iş geliştirmeyle ilgili  destek amaçlı  kullanılmıştır. Halka arzdan elde edilen 79.200.000,00 ?‘lik kaynağın, 1.747.433,00 ?'si oran olarak % 2,21'i halka arza ilişin masraflarda kullanılmıştır. Geriye kalan 29.687.567,00 ? oran olarak % 37,48'i ise yeni projeler, iş geliştirme ile işletme sermayesine destek amaçlı olarak  kullanılmak üzere mevcut durumda muhafaza edilmektedir. Şirketin 45.436.000,00 ? olan kredi borcu elde edilen kaynağın 23.000.000,00 ?'sini kullanarak yani %50,62 oranında kapatılarak, 22.436.000,00 ?'ye düşürülmüştür.
Saygılarımızla...




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987325


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DMSAS 9,73 70.945.580 % 9,94  
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Altın Gr. 776 777 7,96  
Cumhuriyet 5.255 5.334 177,00  
Tam 5.227 5.364 178,61  
Yarım 2.527 2.595 86,40  
Çeyrek 1.267 1.297 43,20  
Gümüş.Ons 23,26 23,28 0,19  
Gümüş Gr. 9,89 9,90 0,14  
B. Petrol 78,03 78,03 -1,50  
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