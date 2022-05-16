***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
16.05.2022 17:23
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31 12 2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 16 05 2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, hazırlanan 31.03.2022 tarihi itibariyle halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin Rapor üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030593
BIST
18:052.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
18:0515,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,2954
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
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15,8891
En Düşük
15,5343
18:0516,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,4954
|Açılış
|: 16,6100
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|Önceki Kapanış
|: 16,2100
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16,7569
En Düşük
16,2212
18:05927,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 16,11
|Açılış
|: 927,11
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|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|19,91
|218.019.119
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|46.284.831
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.649.088
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|26.157.136
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.427.415
|% 9,95
|
|GZNMI
|32,80
|4.419.997
|% -9,99
|
|UZERB
|39,06
|960.890
|% -9,96
|
|UFUK
|40,48
|2.035.860
|% -9,96
|
|ARMDA
|119,50
|1.507.686
|% -7,36
|
|DAGHL
|20,40
|2.804.683
|% -7,27
|
|THYAO
|42,08
|4.050.491.490
|% -1,50
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|SAHOL
|19,42
|1.581.850.841
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|KRDMD
|14,68
|1.423.352.328
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,63
|899.222.820
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,26
|1.465.193.457
|% -1,84
|
|SKBNK
|1,17
|292.250.855
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,85
|1.349.252.190
|% -1,51
|
|SISE
|19,91
|2.891.305.095
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8319
|15,8365
|% 1,90
|
|Euro
|16,7064
|16,7356
|% 3,05
|
|Sterlin
|19,7002
|19,7990
|% 3,23
|
|Frank
|15,8879
|15,9837
|% 2,89
|
|Riyal
|4,2091
|4,2302
|% 1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-3,27
|
|Altın Gr.
|926
|927
|15,58
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,26
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,48
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