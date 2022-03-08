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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.03.2022 08:51
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Evet 12.12 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
FATİH ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 12.12 A,B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
EROL GÖKKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi
İRFAN GÜVENDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 20.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi
FATİH NUSRET DUR Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 23.06.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
YUSUF CENK ŞAHIM Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 01.03.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
SEDAT YAŞAR KANDEMİR Erkek Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 23.06.2021 İcrada Görevli Finans Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008032


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