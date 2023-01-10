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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.01.2023 08:01
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Emel KOÇAK Yatırımcı İlişkileri Birim Sorumlusu 24.03.2022 +90(532)4341041 emel.kocak@orcay.com.tr SPK İleri Düzey Kuurmsal Yönetim 200031-919454
Recep OCAK Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi 10.01.2023 +904643441219 recep.ocak@orcay.com.tr -

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama Seçim Yapınız 11601661.37 TRY 14,50 İmtiyazlı İşlem Görmüyor
B Nama 68398338.63 TRY 85,50 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099117


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 53,00 1.306.012 % 100,00  
EUHOL 2,34 133.932.121 % 12,50  
YYAPI 2,76 30.169.420 % 0,00  
PEGYO 5,09 25.658.043 % 0,00  
OZSUB 15,61 19.043.739 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7725 18,7755 % 0,03  
Euro 20,1532 20,1696 % 0,10  
Sterlin 22,7802 22,8945 % -0,04  
Frank 20,2989 20,4212 % 0,05  
Riyal 4,9829 5,0079 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.874 2,15  
Altın Gr. 1.131 1.131 2,12  
Cumhuriyet 7.644 7.760 57,00  
Tam 7.653 7.722 14,00  
Yarım 3.706 3.777 6,00  
Çeyrek 1.859 1.889 4,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,64 -0,02  
Gümüş Gr. 14,25 14,27 -0,01  
B. Petrol 79,31 79,31 -0,34  
Seans Raporu 18:05
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