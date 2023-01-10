***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEmel KOÇAK Yatırımcı İlişkileri Birim Sorumlusu 24.03.2022 +90(532)4341041 emel.kocak@orcay.com.tr SPK İleri Düzey Kuurmsal Yönetim 200031-919454Recep OCAK Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi 10.01.2023 +904643441219 recep.ocak@orcay.com.tr -Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama Seçim Yapınız 11601661.37 TRY 14,50 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 68398338.63 TRY 85,50 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099117BIST