***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSEDAT YAŞAR KANDEMİR Finans ve İdari İşler Müdürü Yönetici Finas Müdürü YokŞENOL KASIM Geneş Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama ve Satış Müdürlüğü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232708BIST