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***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08.10.2021 09:32



***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/10/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Tirebolu Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve Karlılığa Olumlu etkisi
Açıklamalar

Şirketimizin, 06/10/2021 tarihinde yapılan bildirimine istinaden Tirebolu Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ile yapılan görüşmeleri neticelendirilerek farklı niteliklerdeki toplam da 1.000 Ton'luk çuvallı kuruçay satışı için sözleşme imzalanmıştır.
Bu sözleşme ile 2021 yılının son çeyreğinde satışlarımıza, 22.500.000,00 ? + KDV 'lik olumlu bir etki oluşacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968400


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIZIM 12,77 16.112.645 % 4,04  
KLGYO 1,90 6.594.646 % 0,00  
IHGZT 0,89 4.579.372 % 0,00  
GESAN 25,78 78.591.474 % 0,00  
ERSU 4,89 27.139.803 % 0,00  
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Euro 10,2810 10,2967 % 0,21  
Sterlin 12,0707 12,1312 % 0,26  
Frank 9,5380 9,5955 % 0,29  
Riyal 2,3676 2,3795 % 0,40  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 2,74  
Altın Gr. 504 504 3,05  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,48 22,52 -0,10  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,00  
B. Petrol 83,01 83,01 1,06  
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