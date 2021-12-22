***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
22.12.2021 09:05
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Karali Çay Sanayi Ticaret ve Gıda Pazarlama A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
14/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciroya Olumlu Etki
Açıklamalar
15.12.2021 tarihli https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983199 özel durum açıklamamıza düzeltme olması açısından
Şirketimiz, Karali Çay Sanayi Ticaret ve Gıda Pazarlama A.Ş. ile 14.12.2021 tarihinde 750 Ton'luk çuvallı kuruçay satışı için sözleşme imzalamıştır.
Bu sözleşme neticesinde ile 2021 yılının son çeyreğinde satışlarımıza 17.250.000,00 ? + KDV 'lik olumlu bir etki oluşacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985344
BIST