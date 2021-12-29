***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSİZBİZ Çay Sanayi Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/09/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiroya Olumlu EtkiAçıklamalarŞirketimiz, SİZBİZ Çay Sanayi Gıda Pazarlama Ticaret A.Ş. ile 28.12.2021 tarihinde 500 tonluk çuvallı kuru çay satışı için sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme neticesinde 2021 yılının son çeyreğinde satışlarımıza 13.000.000,00 ? + KDV 'lik olumlu bir etki oluşacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986793BIST