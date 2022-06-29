***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanıİleri A.ŞVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı--İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih29/06/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiSöz konusu anlaşmanın şirketimiz mali verilerine olumlu olarak yansıyacağı öngörülmektedir.AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulunca 28.06.2022 tarihinde Denetim Komitesi tarafından hazırlanan 28.06.2022 tarihli rapor kabul edilmiştir. Hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda yer almaktadır. … (yukarıda bahse konu) Tebliğ uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı finansal planlaması (bütçe) kapsamında Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki 2022 yılı hesap dönemi içerisindeki işlem tutarının a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının ve b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle hazırlanan bu raporda 2022 yılı hesap dönemi içinde Şirketimiz ile İlerleyen A.Ş. arasında yapılan ticari işleme ilişkin koşullar, fiyat belirleme yöntemi ve uygulanan kar marjının makul düzeyde belirlendiği ve söz konusu işlemin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hazırlanan rapor ve Yönetim kurulu kararı doğrultusunda şirketimiz İlerleyen A.Ş. ile 6.000 ton kuru çay alımı konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu anlaşmanın şirketimiz mali verilerine olumlu olarak yansıyacağı öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039863BIST