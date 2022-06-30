***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.06.2022 18:29
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Karali Çay Sanayi Ticaret ve Gıda Pazarlama A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
30/06/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklık faaliyetlerini olumlu etkileyeceği öngörülmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz 30.06.2022 tarihinde Karali Çay Sanayi Ticaret ve Gıda Pazarlama A.Ş ile 1.000 ton kuru çay satışı konusunda sözleşme imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040482
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0648
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1159
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5157
En Düşük
17,2330
18:05970,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,91
|Açılış
|: 970,08
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|123.861.718
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|247.928.072
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|599.816
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.332.596
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|845.190.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.359
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6929
|16,7082
|% 0,42
|
|Euro
|17,4783
|17,5070
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,2288
|20,3303
|% 0,56
|
|Frank
|17,3917
|17,4965
|% 0,18
|
|Riyal
|4,4374
|4,4596
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-10,83
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.466
|6.581
|-60,00
|
|Yarım
|3.165
|3.218
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,28
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|-0,20
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,59
|