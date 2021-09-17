***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2021 tarih 2021/28 sayılı kararı gereği,Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği ve ilgili hükümlerine göre yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulmuştur.Konu ile ilgili Yönetim Kurulu kararını ve detaylarını ekten görüntüleyebilirsiniz.Saygılarıımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964258BIST