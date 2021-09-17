***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.09.2021 14:55
***ORCAY*** ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2021 tarih 2021/28 sayılı kararı gereği,
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği ve ilgili hükümlerine göre yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulmuştur.
Konu ile ilgili Yönetim Kurulu kararını ve detaylarını ekten görüntüleyebilirsiniz.
Saygılarıımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964258
BIST
15:131.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
15:138,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0682
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
15:1310,1326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0737
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1698
En Düşük
10,0237
15:13486,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 5,92
|Açılış
|: 486,69
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler15:11
|TEZOL
|18,44
|12.498.208
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.310.086
|% 9,95
|
|UNLU
|5,93
|96.281.360
|% 8,21
|
|HURGZ
|2,41
|44.258.079
|% 8,07
|
|KLNMA
|23,84
|1.722.137
|% 7,68
|
|ISKPL
|7,21
|259.950.367
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|63.938.614
|% -9,48
|
|KTSKR
|65,50
|21.019.146
|% -9,15
|
|NUGYO
|14,96
|29.391.121
|% -7,77
|
|NIBAS
|10,84
|19.189.266
|% -7,51
|
|THYAO
|12,74
|1.075.782.927
|% 2,17
|
|GARAN
|9,47
|734.115.750
|% -0,32
|
|YEOTK
|51,70
|378.839.732
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,47
|320.772.876
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,60
|302.322.642
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,47
|320.772.876
|% 0,00
|
|THYAO
|12,74
|1.075.782.927
|% 2,17
|
|GARAN
|9,47
|734.115.750
|% -0,32
|
|IHGZT
|1,05
|63.938.614
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,79
|280.429.543
|% -1,16
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5959
|8,5999
|% 0,87
|
|Euro
|10,1320
|10,1393
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,8268
|11,8861
|% 0,91
|
|Frank
|9,2306
|9,2862
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2860
|2,2975
|% 0,89
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|5,41
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,45
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|29,00
|
|Tam
|3.204
|3.284
|29,35
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|14,20
|
|Çeyrek
|777
|794
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,08
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|-0,23
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:23AYCES
Yüzde 4.56 oranında artışla 55.00 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 138 adet işlem
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.07 ) 1, 516
-
15:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TRKCM
-
15:22XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 7, 161.00 milyon TL de
-
15:22AKYHO
Yüzde 7.69 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 794, 799 adet işlem