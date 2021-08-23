***ORCAY* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
23.08.2021 08:45
***ORCAY******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959919
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.449
En Düşük
1.432
18:058,4782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4970
|
8,4991
En Düşük
8,4682
18:059,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9734
En Düşük
9,9249
18:05487,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,96
|Açılış
|: 487,97
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|41,14
|132.347.351
|% 10,00
|
|IDEAS
|47,08
|10.261.134
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.931.822
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|189.858.482
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.062.722
|% 9,97
|
|KRONT
|37,62
|78.547.331
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.926.068
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|1.038.747
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,30
|161.229.484
|% -9,20
|
|FONET
|14,34
|21.617.266
|% -8,55
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|EREGL
|18,64
|745.004.662
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,61
|624.677.429
|% -0,91
|
|SISE
|8,70
|606.907.617
|% 0,12
|
|TUPRS
|99,15
|596.813.091
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,54
|312.235.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|166.856.809
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|291.669.993
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,85
|156.174.699
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4721
|8,4782
|% -0,08
|
|Euro
|9,9308
|9,9409
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,5662
|11,6242
|% 0,37
|
|Frank
|9,2326
|9,2882
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2589
|2,2702
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|4,80
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.212
|3.293
|-5,47
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-2,65
|
|Çeyrek
|779
|796
|-1,32
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,07
|
|B. Petrol
|66,00
|66,00
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
-
17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
-
17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
-
17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem