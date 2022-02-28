***ORCAY* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
28.02.2022 11:24
***ORCAY******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005021
BIST
11:181.950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,27
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
11:1813,8401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0446
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7779
11:1815,5224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1080
|Açılış
|: 15,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
11:18846,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,10
|Açılış
|: 847,12
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler11:18
|EDATA
|22,10
|9.282.470
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|RALYH
|7,96
|12.145.717
|% 9,34
|
|ADESE
|0,71
|52.301.053
|% 9,23
|
|ALGYO
|32,14
|43.362.327
|% 9,10
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BRMEN
|2,00
|10.000
|% -7,83
|
|THYAO
|26,80
|1.433.306.402
|% -1,83
|
|EREGL
|31,46
|841.226.034
|% 0,96
|
|KRDMD
|11,52
|556.650.903
|% 1,77
|
|ASELS
|21,38
|406.260.966
|% 4,09
|
|SASA
|47,04
|319.615.274
|% 1,60
|
|ADESE
|0,71
|52.301.053
|% 9,23
|
|EKGYO
|1,99
|133.627.936
|% -2,45
|
|YKBNK
|3,62
|224.441.226
|% -1,36
|
|THYAO
|26,80
|1.433.306.402
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,52
|556.650.903
|% 1,77
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8234
|13,8401
|% 0,32
|
|Euro
|15,4646
|15,5224
|% -0,69
|
|Sterlin
|18,4814
|18,5741
|% 0,19
|
|Frank
|14,9281
|15,0180
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6888
|3,7073
|% 0,61
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|9,63
|
|Altın Gr.
|847
|847
|8,40
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|97,87
|97,87
|3,75
|