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***ORCAY* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından

28.02.2022 11:24
***ORCAY* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Hal


***ORCAY******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005021


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BIST En Aktif Hisseler11:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 22,10 9.282.470 % 9,95  
DIRIT 3,57 28.896 % 9,85  
RALYH 7,96 12.145.717 % 9,34  
ADESE 0,71 52.301.053 % 9,23  
ALGYO 32,14 43.362.327 % 9,10  
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11:18 Alış Satış %  
Dolar 13,8234 13,8401 % 0,32  
Euro 15,4646 15,5224 % -0,69  
Sterlin 18,4814 18,5741 % 0,19  
Frank 14,9281 15,0180 % 0,54  
Riyal 3,6888 3,7073 % 0,61  
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11:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 9,63  
Altın Gr. 847 847 8,40  
Cumhuriyet 5.617 5.702 -2,00  
Tam 5.590 5.732 -474,37  
Yarım 2.702 2.773 -229,47  
Çeyrek 1.355 1.386 -114,73  
Gümüş.Ons 24,31 24,34 0,08  
Gümüş Gr. 10,81 10,83 0,07  
B. Petrol 97,87 97,87 3,75  
Seans Raporu 11:18
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