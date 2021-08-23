***ORCAY* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ORCAY******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ORCAY]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOrçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.Fon kullanım yeri raporu, 2018-2019-2020 yılı ve 31.03.2021 dönemi Bağımsız Denetim raporları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959914BIST