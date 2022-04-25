***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi01.04.2022Tescil Tarihi25042022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su25.04.2022- 10566AçıklamalarORFİN FİNANSMAN A.Ş. 01.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup, genel kurul kararı 25.04.2022 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023499BIST