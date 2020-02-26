***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.02.2020 18:11
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Orfin Finansman A.Ş. 2019 yılı Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821772
BIST
18:05115.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 806,74
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.353
En Düşük
113.147
18:056,1595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1639
En Düşük
6,1376
18:056,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
18:05324,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,03
|Açılış
|: 324,00
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.500.902
|% 20,00
|
|BRSAN
|13,10
|129.507.911
|% 19,96
|
|OYAYO
|2,94
|15.084.498
|% 14,84
|
|NIBAS
|6,38
|309.682
|% 11,93
|
|BALAT
|2,48
|658.207
|% 9,73
|
|SNPAM
|6,30
|12.013.744
|% -11,76
|
|YBTAS
|5.210,90
|339.548
|% -10,00
|
|YONGA
|11,20
|283.798
|% -9,68
|
|MTRYO
|5,50
|63.070
|% -6,46
|
|RYSAS
|9,40
|63.224.002
|% -6,00
|
|THYAO
|13,24
|2.551.360.224
|% -1,78
|
|ASELS
|29,00
|2.417.222.484
|% -0,48
|
|GARAN
|10,63
|703.999.786
|% -0,28
|
|KRDMD
|2,91
|570.936.269
|% 3,19
|
|ODAS
|2,18
|453.435.658
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|453.435.658
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,91
|570.936.269
|% 3,19
|
|THYAO
|13,24
|2.551.360.224
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,33
|234.259.306
|% 1,53
|
|KARSN
|1,94
|267.496.197
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9338
|7,9735
|% -0,35
|
|Frank
|6,2815
|6,3193
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6363
|1,6446
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|2,08
|
|Altın Gr.
|324
|324
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,00
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|B. Petrol
|54,12
|54,12
|-0,14
|
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