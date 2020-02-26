***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler155.000.000 36.835.137 42.604.266 234.439.403Yeni Bakiye155.000.000 36.835.137 42.604.266 234.439.403Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)62.302.306 62.302.306Kar Dağıtımı42.604.266 -42.604.266Yedeklere Aktarılan Tutarlar42.604.266 -42.604.266Dönem Sonu Bakiyeler155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709Yeni Bakiye155.000.000 79.439.403 62.302.306 296.741.709Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)69.453.777 69.453.777Kar Dağıtımı62.302.306 -62.302.306Yedeklere Aktarılan Tutarlar62.302.306 -62.302.306Dönem Sonu Bakiyeler155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİIV-1 477.623.714 504.838.133FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERIV-1 477.623.714 504.838.133Finansman Kredilerinden Alınan Faizler458.855.974 486.078.848Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar18.767.740 18.759.285KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-417.669.670 -437.362.657Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-299.988.345 -322.748.768Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-336.855 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-111.864.905 -110.336.695Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.479.565 -4.277.194BRÜT KAR (ZARAR)59.954.044 67.475.476ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-2 -71.820.935 -74.825.954Personel Giderleri-22.701.031 -21.177.848Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-110.631 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-14.867.952 -18.093.578Diğer-34.141.321 -35.554.528BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-11.866.891 -7.350.478DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-3 125.575.748 173.591.682Bankalardan Alınan Faizler58.664.609 30.478.056Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı14.986.674 32.259.663Kambiyo İşlemleri Karı15.279.829 84.365.095Diğer36.644.636 26.488.868KARŞILIK GİDERLERİIV-4 -9.524.076 -4.752.418Özel Karşılıklar-9.506.933 -4.702.794Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer-17.143 -49.624DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-6 -14.704.776 -83.735.498Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -2.574.312Kambiyo İşlemleri Zararı-14.704.776 -81.161.186Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)89.480.005 77.753.288BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)89.480.005 77.753.288SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)I-14 -20.026.228 -15.450.982Cari Vergi Karşılığı-18.340.547 -20.666.557Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.685.681 -7.507.320Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 12.722.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)69.453.777 62.302.306DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI69.453.777 62.302.306Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları69.453.777 62.302.306Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 426,00000000 382,00000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı168.271.828 199.426.652Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri526.477.806 500.923.027Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-337.487.405 -288.213.164Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar13.285.638 16.101.360Elde Edilen Diğer Kazançlar40.587.724 54.585.344Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4.296.124 2.136.038Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-46.932.731 -49.240.640Ödenen VergilerI-14 -13.963.299 -14.873.399Diğer-17.992.029 -21.991.914Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim278.079.361 -197.576.460Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış760.971.159 -31.748.149Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış37.648.063 27.113.206Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.346.910 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-428.352.390 -174.012.600Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-93.534.381 -18.928.917Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı446.351.189 1.850.192YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller0 0Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-397.500.000 154.500.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-105.819.706 -114.760.144İhraç Edilen Sermaye AraçlarıTemettü ÖdemeleriKiralamaya İlişkin Ödemeler-498.873DiğerFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-503.818.579 39.739.856Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi575.053 3.203.910Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-56.892.337 44.793.958Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarI-1.1 288.886.744 244.092.786Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarI-1.1 231.994.407 288.886.744Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)69.453.777 62.302.306DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)69.453.777 62.302.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASII-1.1 228.654.633 4.591.924 233.246.557 275.171.231 44.264.300 319.435.531GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLARI-2 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)I-4 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.074.305.962 0 2.074.305.962 2.857.870.241 0 2.857.870.241Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0Finansman KredileriI-5 2.035.977.228 0 2.035.977.228 2.822.239.033 0 2.822.239.033Tüketici Kredileri927.157.534 0 927.157.534 1.146.555.968 1.146.555.968Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler1.108.819.694 0 1.108.819.694 1.675.683.065 1.675.683.065Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki AlacaklarI-6 63.040.931 0 63.040.931 54.624.180 54.624.180Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)I-6 -24.712.197 0 -24.712.197 -18.992.972 -18.992.972ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 4.184.243 0 4.184.243 3.602.548 3.602.548MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 3.387.178 0 3.387.178 3.557.421 3.557.421YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-14 17.517.001 0 17.517.001 19.202.682 19.202.682DİĞER AKTİFLERI-16 15.068.266 0 15.068.266 25.293.338 25.293.338ARA TOPLAM2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207 3.184.697.461 44.264.300 3.228.961.761SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)I-15 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207 3.184.697.461 44.264.300 3.228.961.761YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLERII-2 1.451.160.502 0 1.451.160.502 1.877.603.655 39.397.252 1.917.000.907FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLARII-3 1.184.893 0 1.184.893 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-4 367.872.333 0 367.872.333 759.327.135 759.327.135GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLARII-7 18.057.200 0 18.057.200 22.511.329 0 22.511.329Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.700.779 0 1.700.779 1.087.552 1.087.552Genel Karşılıklar9.531.033 0 9.531.033 11.907.453 11.907.453Diğer Karşılıklar6.825.388 0 6.825.388 9.516.324 9.516.324CARİ VERGİ BORCUI-14 4.377.248 0 4.377.248 5.041.299 5.041.299ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-5 138.861.545 0 138.861.545 228.339.382 228.339.382ARA TOPLAM1.981.513.721 0 1.981.513.721 2.892.822.800 39.397.252 2.932.220.052SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR366.195.486 0 366.195.486 296.741.709 0 296.741.709Ödenmiş SermayeII-11 155.000.000 0 155.000.000 155.000.000 155.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0Kar Yedekleri141.741.709 0 141.741.709 79.439.403 0 79.439.403Yasal Yedekler7.087.086 0 7.087.086 3.971.970 3.971.970Statü Yedekleri0 0 0 0Olağanüstü Yedekler134.654.623 0 134.654.623 75.467.433 75.467.433Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0Kar veya Zarar69.453.777 0 69.453.777 62.302.306 0 62.302.306Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı69.453.777 0 69.453.777 62.302.306 62.302.306Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.347.709.207 0 2.347.709.207 3.189.564.509 39.397.252 3.228.961.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0ALINAN TEMİNATLARIII-1 6.625.739.627 6.625.739.627 7.838.795.819 7.838.795.819VERİLEN TEMİNATLARIII-2 189.000.000 189.000.000 189.000.000 189.000.000TAAHHÜTLER702.561.574 702.561.574 848.169.936 848.169.936Cayılamaz Taahhütler351.305 351.305 1.087.701 1.087.701Cayılabilir Taahhütler702.210.269 702.210.269 847.082.235 847.082.235Kiralama Taahhütleri0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler702.210.269 702.210.269 847.082.235 847.082.235TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-4 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET KIYMETLER0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI7.517.301.201 7.517.301.201 8.875.965.755 8.875.965.755http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821771BIST