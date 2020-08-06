***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









62.302.306 -62.302.306Dönem Sonu Bakiyeler155.000.000 141.741.709 35.936.571 332.678.280Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486Yeni Bakiye155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.188.575 36.188.575Kar Dağıtımı69.453.777 -69.453.777Yedeklere Aktarılan Tutarlar69.453.777 -69.453.777Dönem Sonu Bakiyeler155.000.000 211.195.486 36.188.575 402.384.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ173.284.187 257.630.732FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERIV-1 173.284.187 257.630.732Finansman Kredilerinden Alınan Faizler164.123.130 248.595.808Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar9.161.057 9.034.924KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-139.212.691 -229.663.023Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-106.816.282 -161.053.578Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-113.631 -27.628İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-29.659.578 -65.709.288Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.623.200 -2.872.529BRÜT KAR (ZARAR)34.071.496 27.967.709ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-2 -27.060.009 -37.005.874Personel Giderleri-9.798.049 -10.081.212Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-63.022 -175.887Genel İşletme Giderleri-6.326.033 -6.909.093Diğer-10.872.905 -19.839.682BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)7.011.487 -9.038.165DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-3 42.909.298 71.815.786Bankalardan Alınan Faizler23.276.685 25.884.163Türev Finansal İşlemler Karı14.312.542Kambiyo İşlemleri Karı975.720 12.827.647Diğer18.656.893 18.791.434KARŞILIK GİDERLERİ-2.107.671 -3.616.341Özel KarşılıklarIV-4 -1.189.971 -3.604.340Genel KarşılıklarIV-5 -915.986Diğer-1.714 -12.001DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-6 -153.048 -12.606.985Kambiyo İşlemleri Zararı-153.048 -12.606.985NET FAALİYET KARI (ZARARI)47.660.066 46.554.295BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)47.660.066 46.554.295SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)I-14 -11.471.491 -10.617.724Cari Vergi Karşılığı-10.802.245 -8.530.692Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-669.246 -2.087.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)36.188.575 35.936.571DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI36.188.575 35.936.571Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları36.188.575 35.936.571Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı46.995.668 89.494.413Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri182.140.269 274.439.410Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-118.673.926 -183.916.923Alınan Ücret ve Komisyonlar6.541.472 9.034.924Elde Edilen Diğer Kazançlar15.125.586 45.931.622Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar2.271.369 3.267.730Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-22.949.371 -10.009.845Ödenen VergilerI-14 -15.870.148 -6.984.590Diğer-1.589.583 -42.267.915Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-103.181.286 317.043.633Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-156.875.492 570.327.662Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-6.872.070Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.996.344 43.047.786Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-585.387 1.497.316Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-32.819.000 -272.243.995Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)84.102.249 -18.713.066Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-56.185.618 406.538.046YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-279.705 -10.362Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-279.705 -10.362FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit208.000.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-33.584.195 -267.500.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-5.911Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit174.409.894 -267.500.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi822.673Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)118.767.244 139.027.684Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarI-1.1 231.994.407 285.785.989Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarI-1.1 350.761.651 424.813.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36.188.575 35.936.571DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36.188.575 35.936.571Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASII.1-1 347.218.502 6.344.539 353.563.041 228.654.633 4.591.924 233.246.557GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLARI-2 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)I-4 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.232.948.120 0 2.232.948.120 2.074.305.962 0 2.074.305.962Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman KredileriI-5 2.202.004.971 0 2.202.004.971 2.035.977.228 0 2.035.977.228Tüketici Kredileri1.025.932.055 0 1.025.932.055 927.157.534 0 927.157.534Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler1.176.072.916 0 1.176.072.916 1.108.819.694 0 1.108.819.694Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki AlacaklarI-6 55.327.618 0 55.327.618 63.040.931 0 63.040.931Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)I-6 -24.384.469 0 -24.384.469 -24.712.197 0 -24.712.197ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 3.682.946 0 3.682.946 4.184.243 0 4.184.243MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 3.197.039 0 3.197.039 3.387.178 3.387.178YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-14 16.847.755 0 16.847.755 17.517.001 0 17.517.001DİĞER AKTİFLERI-16 12.071.922 0 12.071.922 15.068.266 0 15.068.266ARA TOPLAM2.615.966.284 6.344.539 2.622.310.823 2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI2.615.966.284 6.344.539 2.622.310.823 2.343.117.283 4.591.924 2.347.709.207YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLERII-2 1.406.488.556 0 1.406.488.556 1.451.160.502 0 1.451.160.502FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLARII-3 707.225 0 707.225 1.184.893 0 1.184.893İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-4 571.947.717 0 571.947.717 367.872.333 0 367.872.333GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLARII-7 17.659.863 0 17.659.863 18.057.200 0 18.057.200Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.953.442 0 1.953.442 1.700.779 0 1.700.779Genel Karşılıklar10.447.019 0 10.447.019 9.531.033 0 9.531.033Diğer Karşılıklar5.259.402 0 5.259.402 6.825.388 0 6.825.388CARİ VERGİ BORCUI-14 3.881.980 0 3.881.980 4.377.248 0 4.377.248ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-5 219.241.421 0 219.241.421 138.861.545 0 138.861.545ARA TOPLAM2.219.926.762 0 2.219.926.762 1.981.513.721 0 1.981.513.721SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR402.384.061 0 402.384.061 366.195.486 0 366.195.486Ödenmiş SermayeII-11 155.000.000 0 155.000.000 155.000.000 0 155.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri211.195.486 0 211.195.486 141.741.709 0 141.741.709Yasal Yedekler10.559.774 0 10.559.774 7.087.086 0 7.087.086Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler200.635.712 0 200.635.712 134.654.623 0 134.654.623Diğer Kar Yedekleri0 0 0Kar veya Zarar36.188.575 0 36.188.575 69.453.777 0 69.453.777Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı36.188.575 0 36.188.575 69.453.777 0 69.453.777Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.622.310.823 0 2.622.310.823 2.347.709.207 0 2.347.709.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLARIII-1 6.411.536.878 0 6.411.536.878 6.625.739.627 6.625.739.627VERİLEN TEMİNATLARIII-2 181.800.000 0 181.800.000 189.000.000 189.000.000TAAHHÜTLER779.316.447 0 779.316.447 702.561.574 0 702.561.574Cayılamaz Taahhütler1.094.046 0 1.094.046 351.305 351.305Cayılabilir Taahhütler778.222.401 0 778.222.401 702.210.269 0 702.210.269Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler778.222.401 0 778.222.401 702.210.269 702.210.269TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-4 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER0 0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI7.372.653.325 0 7.372.653.325 7.517.301.201 0 7.517.301.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866112BIST