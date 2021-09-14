***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486Yeni Bakiye155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.188.575 36.188.575Kar Dağıtımı69.453.777 -69.453.777Yedeklere Aktarılan Tutarlar69.453.777 -69.453.777Dönem Sonu Bakiyeler155.000.000 211.195.486 36.188.575 402.384.061Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806Yeni Bakiye155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)63.362.924 63.362.924Kar Dağıtımı57.785.320 -57.785.320Yedeklere Aktarılan Tutarlar57.785.320 -57.785.320Dönem Sonu Bakiyeler155.000.000 268.980.806 63.362.924 487.343.730Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan