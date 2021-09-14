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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.09.2021 18:20



***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486
Yeni Bakiye
155.000.000 141.741.709 69.453.777 366.195.486
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.188.575 36.188.575
Kar Dağıtımı
69.453.777 -69.453.777
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
69.453.777 -69.453.777
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 211.195.486 36.188.575 402.384.061
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806
Yeni Bakiye
155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.362.924 63.362.924
Kar Dağıtımı
57.785.320 -57.785.320
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
57.785.320 -57.785.320
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 268.980.806 63.362.924 487.343.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
327.989.726 173.284.187 172.874.409 80.716.937
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 6,27 18.767.713 % 10,00  
YUNSA 13,23 22.596.580 % 9,98  
DESPC 12,46 54.459.058 % 9,97  
MAVI 63,90 152.245.105 % 9,32  
BIOEN 33,88 308.277.248 % 6,21  
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Sterlin 11,6291 11,6875 % 0,15  
Frank 9,1668 9,2221 % 0,39  
Riyal 2,2420 2,2532 % -0,01  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 -1,43  
Altın Gr. 489 489 -0,77  
Cumhuriyet 3.235 3.284 8,00  
Tam 3.221 3.302 8,49  
Yarım 1.557 1.597 4,11  
Çeyrek 781 799 2,05  
Gümüş.Ons 23,82 23,84 -0,02  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,01  
B. Petrol 74,53 74,53 0,93  
Seans Raporu 13:55
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