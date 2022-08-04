***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806Yeni Bakiye155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)63.362.924 63.362.924Kar Dağıtımı57.785.320 -57.785.320Yedeklere Aktarılan Tutarlar57.785.320 -57.785.320Dönem Sonu Bakiyeler155.000.000 268.980.806 63.362.924 487.343.730Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler155.000.000 268.980.806 105.969.454 529.950.260Yeni Bakiye155.000.000 268.980.806 105.969.454 529.950.260Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.984.354 54.984.354Kar Dağıtımı105.969.454 -105.969.454Yedeklere Aktarılan Tutarlar105.969.454 -105.969.454Dönem Sonu Bakiyeler155.000.000 374.950.260 54.984.354 584.934.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 474.668.239 327.989.726 260.743.303 172.874.409FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER474.668.239 327.989.726 260.743.303 172.874.409Finansman Kredilerinden Alınan Faizler457.496.545 318.122.056 250.587.962 167.525.041Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar17.171.694 9.867.670 10.155.341 5.349.368KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -374.150.404 -242.415.427 -213.732.668 -129.112.846Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-312.859.353 -205.915.564 -179.952.642 -107.955.892Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-139.289 -132.430 -68.362 -98.254İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-55.243.339 -34.087.559 -30.779.547 -19.848.070Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.908.423 -2.279.874 -2.932.117 -1.210.630BRÜT KAR (ZARAR)100.517.835 85.574.299 47.010.635 43.761.563ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -74.534.995 -45.652.803 -39.515.825 -23.237.046Personel Giderleri-19.611.019 -11.270.937 -10.898.896 -6.134.968Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-249.617 -212.834 -86.846 -38.715Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-13.850.319 -8.770.879 -7.782.882 -4.222.661Diğer-40.824.040 -25.398.153 -20.747.201 -12.840.702BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)25.982.840 39.921.496 7.494.810 20.524.517DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 49.277.890 42.547.855 33.550.944 19.459.259Bankalardan Alınan Faizler15.071.713 19.393.536 12.347.687 9.006.512Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı5.242.273 1.201.728 2.758.582 418.487Diğer28.963.904 21.952.591 18.444.675 10.034.260KARŞILIK GİDERLERİ21 -371.322 0 -371.322 837.012Özel Karşılıklar-371.322 0 -371.322 0Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 837.012Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -418.804 -132.263 -324.536 -117.518Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-418.804 -132.263 -324.536 -117.518Diğer0 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)74.470.604 82.337.088 40.349.896 40.703.270BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)74.470.604 82.337.088 40.349.896 40.703.270SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9 -19.486.250 -18.974.164 -11.681.883 -10.499.959Cari Vergi Karşılığı-24.757.890 -24.093.297 -17.642.540 -13.911.078Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi5.271.640 5.119.133 5.960.657 3.411.119Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)54.984.354 63.362.924 28.668.013 30.203.311DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI54.984.354 63.362.924 28.668.013 30.203.311Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları54.984.354 63.362.924 28.668.013 30.203.311Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı62.934.363 103.635.204Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri446.616.706 327.294.263Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-323.878.598 -191.967.677Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar17.171.694 7.588.433Elde Edilen Diğer Kazançlar29.186.942 18.626.642Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar1.132.123 2.610.010Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-18.870.697 -33.021.393Ödenen VergilerI -14 -39.113.669 -30.501.461Diğer-49.310.138 3.006.387Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim128.180.528 -49.980.432Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış-1.680.850.845 -62.007.497Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.540.950 3.064.634Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-355.823 279.765Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)1.433.482.260 -92.000.000Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)384.445.886 100.682.666Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı191.114.891 53.654.772YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-4.728.877 -910.206Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller2.110.317 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.618.560 -910.206FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit190.000.000 79.000.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-74.000.000 -19.056.695İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 -466.327Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit116.000.000 59.476.978Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.019.236 1.069.465Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)309.515.567 113.291.009Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarI -1.1 162.694.298 136.509.174Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarI -1.1 472.209.865 249.800.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)54.984.354 63.362.924DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.984.354 63.362.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 448.061.964 25.558.614 473.620.578 143.806.645 20.589.904 164.396.549GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5.1 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 5.934.392.763 0 5.934.392.763 4.279.074.079 0 4.279.074.079Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri6.1 5.917.039.005 0 5.917.039.005 4.258.449.498 0 4.258.449.498Tüketici Kredileri1.458.299.843 0 1.458.299.843 1.685.897.070 0 1.685.897.070Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler4.458.739.162 0 4.458.739.162 2.572.552.428 0 2.572.552.428Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar6.2 36.746.020 0 36.746.020 40.777.944 0 40.777.944Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6.3 -19.392.262 0 -19.392.262 -20.153.363 0 -20.153.363ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 14.522.030 0 14.522.030 13.043.246 0 13.043.246MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 2.521.078 0 2.521.078 2.674.388 0 2.674.388YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI9 33.675.209 0 33.675.209 28.403.568 0 28.403.568DİĞER AKTİFLER10 19.845.907 0 19.845.907 16.576.598 0 16.576.598ARA TOPLAM6.453.018.951 25.558.614 6.478.577.565 4.483.578.524 20.589.904 4.504.168.428SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI6.453.018.951 25.558.614 6.478.577.565 4.483.578.524 20.589.904 4.504.168.428YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 4.468.576.624 0 4.468.576.624 3.040.965.204 0 3.040.965.204FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 1.522.034 0 1.522.034KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 1.166.211 0 1.166.211 631.340.267 0 631.340.267İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 753.211.107 0 753.211.107 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR14 44.882.214 0 44.882.214 39.402.246 0 39.402.246Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14.1 3.400.709 0 3.400.709 2.410.770 0 2.410.770Genel Karşılıklar14.787.424 0 14.787.424 17.166.877 0 17.166.877Diğer Karşılıklar14.2 26.694.081 0 26.694.081 19.824.599 0 19.824.599CARİ VERGİ BORCU9 14.640.031 0 14.640.031 7.856.615 0 7.856.615ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 611.166.764 0 611.166.764 253.131.802 0 253.131.802ARA TOPLAM5.893.642.951 0 5.893.642.951 3.974.218.168 0 3.974.218.168SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 584.934.614 0 584.934.614 529.950.260 0 529.950.260Ödenmiş Sermaye155.000.000 0 155.000.000 155.000.000 0 155.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri374.950.260 0 374.950.260 268.980.806 0 268.980.806Yasal Yedekler18.747.513 0 18.747.513 13.449.040 0 13.449.040Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler356.202.747 0 356.202.747 255.531.766 0 255.531.766Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar54.984.354 0 54.984.354 105.969.454 0 105.969.454Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı54.984.354 0 54.984.354 105.969.454 0 105.969.454Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI6.478.577.565 0 6.478.577.565 4.504.168.428 0 4.504.168.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR25.1 16.312.096.181 0 16.312.096.181 11.863.772.781 0 11.863.772.781VERİLEN TEMİNATLAR25.2 454.500.000 0 454.500.000 252.500.000 0 252.500.000TAAHHÜTLER2.127.961.696 0 2.127.961.696 1.810.702.100 0 1.810.702.100Cayılamaz Taahhütler3.632.424 0 3.632.424 1.022.441 0 1.022.441Cayılabilir Taahhütler2.124.329.272 0 2.124.329.272 1.809.679.659 0 1.809.679.659Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler2.124.329.272 0 2.124.329.272 1.809.679.659 0 1.809.679.659TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR25.3 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER25.4 0 0 0 0 0 0NAZIM HESAPLAR TOPLAMI18.894.557.877 0 18.894.557.877 13.926.974.881 0 13.926.974.881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052100BIST