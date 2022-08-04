***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
04.08.2022 21:51
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806
Yeni Bakiye
155.000.000 211.195.486 57.785.320 423.980.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
63.362.924 63.362.924
Kar Dağıtımı
57.785.320 -57.785.320
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
57.785.320 -57.785.320
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 268.980.806 63.362.924 487.343.730
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
155.000.000 268.980.806 105.969.454 529.950.260
Yeni Bakiye
155.000.000 268.980.806 105.969.454 529.950.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.984.354 54.984.354
Kar Dağıtımı
105.969.454 -105.969.454
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
105.969.454 -105.969.454
Dönem Sonu Bakiyeler
155.000.000 374.950.260 54.984.354 584.934.614
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 474.668.239 327.989.726 260.743.303 172.874.409
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
474.668.239 327.989.726 260.743.303 172.874.409
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
457.496.545 318.122.056 250.587.962 167.525.041
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.171.694 9.867.670 10.155.341 5.349.368
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -374.150.404 -242.415.427 -213.732.668 -129.112.846
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-312.859.353 -205.915.564 -179.952.642 -107.955.892
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-139.289 -132.430 -68.362 -98.254
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-55.243.339 -34.087.559 -30.779.547 -19.848.070
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.908.423 -2.279.874 -2.932.117 -1.210.630
BRÜT KAR (ZARAR)
100.517.835 85.574.299 47.010.635 43.761.563
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -74.534.995 -45.652.803 -39.515.825 -23.237.046
Personel Giderleri
-19.611.019 -11.270.937 -10.898.896 -6.134.968
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-249.617 -212.834 -86.846 -38.715
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-13.850.319 -8.770.879 -7.782.882 -4.222.661
Diğer
-40.824.040 -25.398.153 -20.747.201 -12.840.702
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
25.982.840 39.921.496 7.494.810 20.524.517
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 49.277.890 42.547.855 33.550.944 19.459.259
Bankalardan Alınan Faizler
15.071.713 19.393.536 12.347.687 9.006.512
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
5.242.273 1.201.728 2.758.582 418.487
Diğer
28.963.904 21.952.591 18.444.675 10.034.260
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -371.322 0 -371.322 837.012
Özel Karşılıklar
-371.322 0 -371.322 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 837.012
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -418.804 -132.263 -324.536 -117.518
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-418.804 -132.263 -324.536 -117.518
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
74.470.604 82.337.088 40.349.896 40.703.270
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.470.604 82.337.088 40.349.896 40.703.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -19.486.250 -18.974.164 -11.681.883 -10.499.959
Cari Vergi Karşılığı
-24.757.890 -24.093.297 -17.642.540 -13.911.078
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
5.271.640 5.119.133 5.960.657 3.411.119
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
54.984.354 63.362.924 28.668.013 30.203.311
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
54.984.354 63.362.924 28.668.013 30.203.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.984.354 63.362.924 28.668.013 30.203.311
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
62.934.363 103.635.204
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
446.616.706 327.294.263
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-323.878.598 -191.967.677
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.171.694 7.588.433
Elde Edilen Diğer Kazançlar
29.186.942 18.626.642
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.132.123 2.610.010
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-18.870.697 -33.021.393
Ödenen Vergiler
I -14 -39.113.669 -30.501.461
Diğer
-49.310.138 3.006.387
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
128.180.528 -49.980.432
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-1.680.850.845 -62.007.497
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.540.950 3.064.634
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-355.823 279.765
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.433.482.260 -92.000.000
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
384.445.886 100.682.666
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
191.114.891 53.654.772
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-4.728.877 -910.206
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.110.317 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.618.560 -910.206
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
190.000.000 79.000.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-74.000.000 -19.056.695
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 -466.327
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
116.000.000 59.476.978
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.019.236 1.069.465
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
309.515.567 113.291.009
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I -1.1 162.694.298 136.509.174
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
I -1.1 472.209.865 249.800.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.984.354 63.362.924
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.984.354 63.362.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 448.061.964 25.558.614 473.620.578 143.806.645 20.589.904 164.396.549
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
5.1 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 5.934.392.763 0 5.934.392.763 4.279.074.079 0 4.279.074.079
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
6.1 5.917.039.005 0 5.917.039.005 4.258.449.498 0 4.258.449.498
Tüketici Kredileri
1.458.299.843 0 1.458.299.843 1.685.897.070 0 1.685.897.070
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
4.458.739.162 0 4.458.739.162 2.572.552.428 0 2.572.552.428
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
6.2 36.746.020 0 36.746.020 40.777.944 0 40.777.944
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6.3 -19.392.262 0 -19.392.262 -20.153.363 0 -20.153.363
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 14.522.030 0 14.522.030 13.043.246 0 13.043.246
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 2.521.078 0 2.521.078 2.674.388 0 2.674.388
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 33.675.209 0 33.675.209 28.403.568 0 28.403.568
DİĞER AKTİFLER
10 19.845.907 0 19.845.907 16.576.598 0 16.576.598
ARA TOPLAM
6.453.018.951 25.558.614 6.478.577.565 4.483.578.524 20.589.904 4.504.168.428
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
6.453.018.951 25.558.614 6.478.577.565 4.483.578.524 20.589.904 4.504.168.428
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
11 4.468.576.624 0 4.468.576.624 3.040.965.204 0 3.040.965.204
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 1.522.034 0 1.522.034
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 1.166.211 0 1.166.211 631.340.267 0 631.340.267
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 753.211.107 0 753.211.107 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
14 44.882.214 0 44.882.214 39.402.246 0 39.402.246
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
14.1 3.400.709 0 3.400.709 2.410.770 0 2.410.770
Genel Karşılıklar
14.787.424 0 14.787.424 17.166.877 0 17.166.877
Diğer Karşılıklar
14.2 26.694.081 0 26.694.081 19.824.599 0 19.824.599
CARİ VERGİ BORCU
9 14.640.031 0 14.640.031 7.856.615 0 7.856.615
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 611.166.764 0 611.166.764 253.131.802 0 253.131.802
ARA TOPLAM
5.893.642.951 0 5.893.642.951 3.974.218.168 0 3.974.218.168
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 584.934.614 0 584.934.614 529.950.260 0 529.950.260
Ödenmiş Sermaye
155.000.000 0 155.000.000 155.000.000 0 155.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
374.950.260 0 374.950.260 268.980.806 0 268.980.806
Yasal Yedekler
18.747.513 0 18.747.513 13.449.040 0 13.449.040
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
356.202.747 0 356.202.747 255.531.766 0 255.531.766
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
54.984.354 0 54.984.354 105.969.454 0 105.969.454
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
54.984.354 0 54.984.354 105.969.454 0 105.969.454
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.478.577.565 0 6.478.577.565 4.504.168.428 0 4.504.168.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
25.1 16.312.096.181 0 16.312.096.181 11.863.772.781 0 11.863.772.781
VERİLEN TEMİNATLAR
25.2 454.500.000 0 454.500.000 252.500.000 0 252.500.000
TAAHHÜTLER
2.127.961.696 0 2.127.961.696 1.810.702.100 0 1.810.702.100
Cayılamaz Taahhütler
3.632.424 0 3.632.424 1.022.441 0 1.022.441
Cayılabilir Taahhütler
2.124.329.272 0 2.124.329.272 1.809.679.659 0 1.809.679.659
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
2.124.329.272 0 2.124.329.272 1.809.679.659 0 1.809.679.659
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
25.3 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
25.4 0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
18.894.557.877 0 18.894.557.877 13.926.974.881 0 13.926.974.881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052100
BIST