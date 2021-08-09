***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 HAZİRAN ORFİN FİNANSMAN A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956437BIST