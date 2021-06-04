***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi04/06/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020/31.12.2020Tarih04/06/2021Saati13.00AdresiFATİH SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD NO.47 ÜMRANİYE İSTANBULGündemORFİN FİNANSMAN A.Ş. 04.06.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Şirketi raporu özetinin okunması, 5. 2020 yılı hesap dönemi Finansal Durum Tablosu, Kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaya sunulması 7. 2020 yılı hesap dönemine ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8. 2020 yılı karının müzakeresi ve kar dağıtımının onaya sunulması, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesi, 11. 2021 yılı hesap dönemi için Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 12. Kapanış"Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özgür Öztürk'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak İsmail Tekeli ve oy toplama memuru olarak Kenan Adıyaman görevlendirildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Gündemin 3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2020 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi. 5- Gündemin 5. maddesi gereğince 2020 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi. 6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 20.06.2020 tarih ve 2020-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 75707923365 Vergi Kimlik numaralı Sayın Frederic SCHNEIDER'in istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXX Vergi Kimlik numaralı Sayın Alessandro GARZIA'nın 20.06.2020 tarih ve 2020-16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXX vergi kimlik numaralı Sayın Joao Miguel DOS SANTOS LEANDRO'nun istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXX vergi kimlik numaralı Sayın Patrick Jean Michel CLUADE'un 01.04.2021 tarih ve 2021-7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXX vergi Kimlik numaralı Sayın Alessandro GARZIA'nın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXX vergi Kimlik numaralı Sayın Xavier Leon SABATIER'in atanmalarının onaylanmasına ve atanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seleflerinin görev sürelerini tamamlamalarına oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ilişkin 57.785.320 TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519'uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9.maddesinin müzakeresi sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 10- Gündemin 10. maddesinin müzakeresi sonucu 2021 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi. 11- Gündemin 11.maddesine geçildi. 2021 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 480474 numarasında kayıtlı, 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 5890269940 vergi numarası sahibi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 12- Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' NİN 04 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04 Haziran 2021 günü, Saat: 13.00'de, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.06.2021 tarih ve 64417604 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HAKAN AYDIN gözetiminde yapılmıştır.Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021- 10 sayılı kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 155.000.000- TL 'lik sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 155.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Özgür Öztürk ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın FIRAT YAREN'in toplantıda hazır bulunduğunun, pay sahiplerinden hiç birinin toplantı tarih ve gündemine bir itirazının bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür ÖZTÜRK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özgür Öztürk'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak İsmail Tekeli ve oy toplama memuru olarak Kenan Adıyaman görevlendirildi.2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.3- Gündemin 3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2020 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.4- Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.5- Gündemin 5. maddesi gereğince 2020 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 20.06.2020 tarih ve 2020-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXX Vergi Kimlik numaralı Sayın Frederic SCHNEIDER'in iJoao Miguel DOS SANTOS LEANDRO'nun istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXX vergi kimlik numaralı Sayın Patrick Jean Michel CLUADE'un 01.04.2021 tarih ve 2021-7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXXvergi Kimlik numaralı Sayın Alessandro GARZIA'nın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXX vergi Kimlik numaralı Sayın Xavier Leon SABATIER'in atanmalarının onaylanmasına ve atanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seleflerinin görev sürelerini tamamlamalarına oybirliği ile karar verildi.7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ilişkin 57.785.320 TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519'uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.9- Gündemin 9.maddesinin müzakeresi sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.10- Gündemin 10. maddesinin müzakeresi sonucu 2021 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi.11- Gündemin 11.maddesine geçildi. 2021 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 480474 numarasında kayıtlı, 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 5890269940 vergi numarası sahibi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.12- Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.BAKANLIK TEMSİLCİSİHakan AYDINTOPLANTI BAŞKANIÖzgür ÖZTÜRKYAZMANİsmail TEKELİOY TOPLAMA MEMURUKenan ADIYAMANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940157BIST