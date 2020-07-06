***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
06.07.2020 09:29
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimiz ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'ye ilişkin 02.07.2020 tarih ve 40/800 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde halka arzedilmeksizin toplam 400.000.000 TL. nominal tutardaki borçlanma aracına ilişkin İhraçcıyı Tanıtıcı Bilgi Formu ve eki, İhraç Belgesi ve eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854757
BIST
10:47117.668
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.919,04
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.719
En Düşük
116.674
10:476,8578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8820
|
6,8662
En Düşük
6,8449
10:477,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7631
En Düşük
7,7068
10:47391,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,51
|Açılış
|: 391,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.390.378
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|8.639.379
|% 9,82
|
|TURGG
|63,55
|7.978.164
|% 9,10
|
|NATEN
|24,16
|42.009.646
|% 9,03
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,51
|2.945.899
|% -6,04
|
|SISE
|6,07
|334.707.608
|% 5,75
|
|IHLGM
|1,77
|227.348.208
|% 5,36
|
|TSPOR
|7,28
|198.451.979
|% 8,01
|
|TKFEN
|17,22
|184.808.618
|% 2,38
|
|THYAO
|11,99
|169.363.335
|% 0,59
|
|IHLGM
|1,77
|227.348.208
|% 5,36
|
|ALBRK
|1,88
|168.006.330
|% 2,73
|
|IHLAS
|0,91
|67.391.201
|% 3,41
|
|SKBNK
|1,66
|108.717.619
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,06
|129.856.489
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5404
|8,5832
|% 0,03
|
|Frank
|7,2489
|7,2926
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.557
|3,00
|
|Tam
|2.612
|2.624
|3,10
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|1,50
|
|Çeyrek
|634
|643
|0,70
|