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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi

06.07.2020 09:29
GÜNCEL HABERLER



***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye  Piyasası Kurulu'nun, Şirketimiz ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'ye ilişkin  02.07.2020 tarih ve 40/800 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde halka  arzedilmeksizin toplam 400.000.000 TL. nominal tutardaki borçlanma  aracına ilişkin İhraçcıyı Tanıtıcı Bilgi Formu ve eki, İhraç Belgesi ve  eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
 
Saygılarımızla,
 
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854757


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ORMA 6,49 182.603 % 10,00  
VKFYO 4,81 8.639.379 % 9,82  
TURGG 63,55 7.978.164 % 9,10  
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Frank 7,2489 7,2926 % 0,34  
Riyal 1,8217 1,8308 % -0,09  
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Cumhuriyet 2.538 2.557 3,00  
Tam 2.612 2.624 3,10  
Yarım 1.269 1.284 1,50  
Çeyrek 634 643 0,70  
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