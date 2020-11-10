***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.08.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimiz ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'ye ilişkin 06.11.2020 tarih ve 69/1349 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde halka arzedilmeksizin toplam 400.000.000 TL. nominal tutardaki borçlanma aracına ilişkin İhraçcıyı Tanıtıcı Bilgi Formu ve eki, İhraç Belgesi ve eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Saygılarımızla,ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887759BIST