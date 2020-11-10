***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
10.11.2020 15:30
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimiz ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'ye ilişkin 06.11.2020 tarih ve 69/1349 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde halka arzedilmeksizin toplam 400.000.000 TL. nominal tutardaki borçlanma aracına ilişkin İhraçcıyı Tanıtıcı Bilgi Formu ve eki, İhraç Belgesi ve eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887759
BIST
16:521.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 11,31
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.244
En Düşük
1.219
16:528,2108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1583
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:529,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1906
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:52495,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 12,01
|Açılış
|: 495,02
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:50
|SEKUR
|11,00
|3.264.825
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|43.694.431
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.902.014
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.078.391
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,51
|5.061.695.779
|% 7,77
|
|GARAN
|7,68
|3.004.798.559
|% 2,67
|
|TCELL
|15,40
|1.658.258.072
|% -5,87
|
|PGSUS
|52,95
|1.556.408.805
|% 9,00
|
|TUPRS
|84,50
|1.107.907.875
|% 2,67
|
|THYAO
|11,51
|5.061.695.779
|% 7,77
|
|YKBNK
|2,52
|1.003.899.540
|% 2,02
|
|GARAN
|7,68
|3.004.798.559
|% 2,67
|
|EKGYO
|1,86
|559.995.176
|% 0,54
|
|KRDMD
|3,61
|930.801.990
|% 3,74
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2083
|8,2171
|% 2,04
|
|Euro
|9,6922
|9,7064
|% 2,01
|
|Sterlin
|10,8224
|10,8766
|% 2,45
|
|Frank
|8,9191
|8,9728
|% 1,62
|
|Riyal
|2,1821
|2,1930
|% 1,92
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|11,56
|
|Altın Gr.
|495
|495
|11,78
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|24,00
|
|Tam
|3.281
|3.366
|20,37
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,85
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,93
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,12
|
|B. Petrol
|42,85
|42,85
|0,45
|
Seans Raporu
16:50
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17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 89 artarak (% 1.07 ) 1, 119
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17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, BMELK, KSTUR, SEKUR, ALCAR, ARTI, EMNIS, TKURU, RHEAG, ARSAN
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BLCYT, BRKO, KERVN, DAGHL, CASA, RODRG
-
17:05
SEKUR, BMELK, ISMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:05
FLAP, AVOD, BALAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında