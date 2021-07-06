***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
06.07.2021 14:54
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimiz ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'ye ilişkin 01.07.2021 tarih ve 33/1013 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde halka arzedilmeksizin toplam 400.000.000 TL. nominal tutardaki borçlanma aracına ilişkin İhraçcıyı Tanıtıcı Bilgi Formu ve eki, İhraç Belgesi ve eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946915
BIST
17:411.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,49
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
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1.400
En Düşük
1.384
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En Yüksek
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|: 0,23%
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|: 499,27
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505,67
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler17:41
|PSDTC
|25,08
|17.627.739
|% 10,00
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|PSDTC
|25,08
|17.627.739
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.627.739
|% 10,00
|
|PSDTC
|25,08
|17.627.739
|% 10,00
|
|GWIND
|3,74
|136.467.576
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,05
|8.451.939
|% -7,24
|
|GARAN
|8,64
|1.451.327.597
|% 0,00
|
|THYAO
|14,00
|700.083.396
|% -0,85
|
|EREGL
|18,07
|473.992.826
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,22
|465.536.000
|% -0,45
|
|AKBNK
|5,40
|459.438.523
|% -0,74
|
|YKBNK
|2,22
|465.536.000
|% -0,45
|
|GARAN
|8,64
|1.451.327.597
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,35
|128.046.466
|% 4,65
|
|TSKB
|1,29
|116.199.748
|% 0,00
|
|ODAS
|1,94
|164.802.304
|% 2,11
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6814
|8,6846
|% 0,23
|
|Euro
|10,2707
|10,2763
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9632
|12,0232
|% -0,01
|
|Frank
|9,3670
|9,4235
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% 0,23
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|16,10
|
|Altın Gr.
|505
|505
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|-1,52
|