***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
09.03.2022 10:30
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimiz ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'ye ilişkin 03.03.2022 tarih ve 11/325 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde halka arzedilmeksizin toplam 400.000.000 TL. nominal tutardaki borçlanma aracına ilişkin İhraçcıyı Tanıtıcı Bilgi Formu ve eki, İhraç Belgesi ve eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008630
BIST
10:152.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 25,98
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.041
En Düşük
2.035
10:1514,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1444
|Açılış
|: 14,5300
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|Önceki Kapanış
|: 14,3400
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14,6039
En Düşük
14,4349
10:1515,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1720
|Açılış
|: 15,8600
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|Önceki Kapanış
|: 15,6500
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15,9764
En Düşük
15,7698
10:15959,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,95
|Açılış
|: 959,96
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|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler10:13
|GZNMI
|16,94
|128.727
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|128.214
|% 9,94
|
|SASA
|54,05
|296.011.611
|% 6,50
|
|BLCYT
|14,12
|1.896.942
|% 4,67
|
|AVOD
|1,80
|13.502.506
|% 4,65
|
|KAPLM
|52,00
|23.400
|% -4,67
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|SANEL
|7,43
|634.846
|% -2,88
|
|RODRG
|14,50
|84.932
|% -2,29
|
|PETUN
|23,46
|5.769.274
|% -2,25
|
|KOZAL
|148,10
|400.241.108
|% 2,42
|
|KRDMD
|14,99
|367.756.841
|% 2,74
|
|SASA
|54,05
|296.011.611
|% 6,50
|
|THYAO
|25,84
|261.590.680
|% 2,13
|
|SISE
|13,22
|218.067.442
|% 2,40
|
|KRDMD
|14,99
|367.756.841
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,16
|40.873.693
|% 1,41
|
|ODAS
|1,44
|26.783.249
|% 1,41
|
|GARAN
|11,72
|199.646.553
|% 1,03
|
|SISE
|13,22
|218.067.442
|% 2,40
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5879
|14,5941
|% 0,99
|
|Euro
|15,9445
|15,9781
|% 1,10
|
|Sterlin
|19,0702
|19,1658
|% 0,98
|
|Frank
|15,6386
|15,7328
|% 0,89
|
|Riyal
|3,8745
|3,8940
|% 0,84
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.044
|-7,75
|
|Altın Gr.
|959
|960
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,63
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,50
|0,21
|
|B. Petrol
|131
|131
|2,64
|