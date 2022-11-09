***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
09.11.2022 13:28
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimiz ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'ye ilişkin 03.11.2022 tarih ve 65/1595 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde halka arzedilmeksizin toplam 500.000.000 TL. nominal tutardaki borçlanma aracına ilişkin İhraçcıyı Tanıtıcı Bilgi Formu ve eki, İhraç Belgesi ve eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078517
BIST
13:284.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 57,40
|Açılış
|: 4.370
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|Önceki Kapanış
|: 4.360
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4.426
En Düşük
4.354
13:2818,6021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0795
|Açılış
|: 18,6180
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|Önceki Kapanış
|: 18,6150
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18,6092
En Düşük
18,4972
13:2818,7158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
|: 18,6000
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En Düşük
18,6562
13:281.020,05
En Yüksek
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|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.020,05
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:28
|ODAS
|9,79
|1.602.567.647
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|132.395.028
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.819.716
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.489.237
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|124.026.942
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|55.200.767
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|58.118.537
|% -9,84
|
|ULAS
|7,31
|5.973.077
|% -9,64
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|113,20
|5.275.364.365
|% 0,18
|
|EREGL
|36,14
|2.795.377.595
|% 1,12
|
|TTKOM
|13,85
|2.532.101.748
|% 1,09
|
|TCELL
|31,84
|2.271.965.496
|% 8,30
|
|ASELS
|36,90
|2.186.683.230
|% 1,99
|
|EKGYO
|5,15
|1.221.532.038
|% -0,96
|
|TTKOM
|13,85
|2.532.101.748
|% 1,09
|
|ODAS
|9,79
|1.602.567.647
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,19
|333.593.174
|% 3,79
|
|TSKB
|3,16
|433.962.762
|% 1,28
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5988
|18,6021
|% 0,43
|
|Euro
|18,6983
|18,7158
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,2130
|21,3194
|% -0,47
|
|Frank
|18,8031
|18,9164
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9331
|4,9579
|% 0,37
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|114,00
|
|Tam
|6.814
|6.864
|-24,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,71
|12,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-0,55
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