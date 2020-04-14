***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.04.2020 11:04
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin 13/04/2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Borçlanma araçları ihracının gerçekleştirilmesi için aracı kurumların seçimi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliğinin, 400.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 61 ayı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının, faiz türünün, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi dahil olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi de dahil gereken tüm hukuksal ve idari işlem ve prosedürlerin yerine getirilmesi ve yetkili mercilere gerekli başvuruların yapılması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837722
BIST
15:2298.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 1.623,47
|Açılış
|: 97.491
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|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:226,7949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:227,4536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0705
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4566
En Düşük
7,3720
15:22377,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,20
|Açılış
|: 377,19
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|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
377,19
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.076.373
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.916.285
|% 9,99
|
|DOCO
|462,50
|13.090.687
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,95
|29.547.960
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,37
|112.774.092
|% -7,78
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,78
|1.374.381.126
|% 5,79
|
|ASELS
|26,08
|1.138.838.289
|% 4,57
|
|PGSUS
|61,10
|556.482.639
|% 9,11
|
|GARAN
|8,61
|512.953.624
|% 1,77
|
|GSRAY
|2,65
|429.336.133
|% 2,71
|
|GSRAY
|2,65
|429.336.133
|% 2,71
|
|IHLGM
|1,11
|157.838.341
|% 3,74
|
|IEYHO
|0,60
|84.114.607
|% 0,00
|
|THYAO
|10,78
|1.374.381.126
|% 5,79
|
|YKBNK
|2,04
|223.273.800
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5018
|8,5445
|% 0,75
|
|Frank
|7,0330
|7,0754
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8014
|1,8104
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|17,09
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,20
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.471
|27,10
|
|Tam
|2.479
|2.543
|28,00
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|13,60
|
|Çeyrek
|605
|619
|6,80
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,65
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,07
|
|B. Petrol
|31,45
|31,45
|-0,29
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