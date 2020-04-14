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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.04.2020 11:04
GÜNCEL HABERLER



***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin 13/04/2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Borçlanma araçları ihracının gerçekleştirilmesi için aracı kurumların seçimi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliğinin, 400.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 61 ayı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının, faiz türünün, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi dahil olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi de dahil gereken tüm hukuksal ve idari işlem ve prosedürlerin yerine getirilmesi ve yetkili mercilere gerekli başvuruların yapılması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837722


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DOCO 462,50 13.090.687 % 9,99  
SODSN 20,58 70.034 % 9,99  
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Sterlin 8,5018 8,5445 % 0,75  
Frank 7,0330 7,0754 % 0,95  
Riyal 1,8014 1,8104 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 17,09  
Altın Gr. 377 377 4,20  
Cumhuriyet 2.412 2.471 27,10  
Tam 2.479 2.543 28,00  
Yarım 1.206 1.237 13,60  
Çeyrek 605 619 6,80  
Gümüş.Ons 15,62 15,65 0,23  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,07  
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