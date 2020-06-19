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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.06.2020 12:04
GÜNCEL HABERLER



***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Ek Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
14.04.2020 tarihinde yayımlanmış olan 13/04/2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza ek olarak çıkarmış olduğumuz 05.06.2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851991


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Tam 2.546 2.557 5,70  
Yarım 1.240 1.251 3,70  
Çeyrek 622 626 1,80  
Gümüş.Ons 17,49 17,54 0,14  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,03  
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