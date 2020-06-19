***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Ek Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar14.04.2020 tarihinde yayımlanmış olan 13/04/2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza ek olarak çıkarmış olduğumuz 05.06.2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek YKK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851991BIST