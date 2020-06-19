***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.06.2020 12:04
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Ek Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
14.04.2020 tarihinde yayımlanmış olan 13/04/2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararımıza ek olarak çıkarmış olduğumuz 05.06.2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız ekte yer almaktadır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851991
BIST
12:21113.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 1.007,87
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:216,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:217,6936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:21381,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,45
|Açılış
|: 381,32
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,61
|1.152.811.159
|% 8,50
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|DAGI
|5,64
|27.351.588
|% 7,63
|
|GLRYH
|13,97
|2.784.431
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.042.843
|% -9,98
|
|NIBAS
|9,58
|10.254.318
|% -9,96
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|26.410.386
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,10
|1.952.878.920
|% 1,97
|
|TCELL
|17,61
|1.152.811.159
|% 8,50
|
|TSPOR
|7,95
|490.612.047
|% -1,24
|
|GARAN
|8,20
|486.919.125
|% 0,86
|
|ASELS
|32,50
|480.414.032
|% -0,31
|
|KRDMD
|3,10
|1.952.878.920
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,88
|308.345.883
|% -1,05
|
|TSKB
|1,26
|170.375.261
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,98
|214.054.926
|% 0,51
|
|PETKM
|4,09
|365.488.359
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4871
|8,5296
|% -0,06
|
|Frank
|7,1776
|7,2208
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8223
|1,8315
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|5,47
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.481
|2.494
|7,50
|
|Tam
|2.546
|2.557
|5,70
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,70
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,54
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|1,26
|