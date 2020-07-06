***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.05.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.07.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 13.04.2020 tarih 2020/10 sayılı ve 03.06.2020 tarih 2020/13 Yönetim kararı ile Yurtiçinde, nitelikli yatırımcıya veya tahsisli satış yöntemi ile borçlanma araçları ihracının gerçekleştirilmesi için aracı kurumların seçimi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliğinin, , 400.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış fiyatının, 61 ayı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının, faiz türünün, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi dahil olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi de dahil gereken tüm hukuksal ve idari işlem ve prosedürlerin yerine getirilmesi ve yetkili mercilere gerekli başvuruların yapılması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek YKK.pdfEK: 2 YKK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854756BIST