Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.07.2020 09:28
GÜNCEL HABERLER


TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 13.04.2020 tarih 2020/10 sayılı ve 03.06.2020 tarih 2020/13 Yönetim kararı ile Yurtiçinde, nitelikli yatırımcıya veya tahsisli satış yöntemi ile borçlanma araçları ihracının gerçekleştirilmesi için aracı kurumların seçimi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliğinin, , 400.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış fiyatının, 61 ayı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının, faiz türünün, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi dahil olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi de dahil gereken tüm hukuksal ve idari işlem ve prosedürlerin yerine getirilmesi ve yetkili mercilere gerekli başvuruların yapılması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek YKK.pdf
EK: 2 YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854756


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:47117.668
Değişim :  1,66% |  1.919,04
Açılış :  116.674  
Önceki Kapanış :  115.748  
En Yüksek
117.719 En Düşük
116.674
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 16,06 1.390.378 % 10,00  
ORMA 6,49 182.603 % 10,00  
VKFYO 4,81 8.639.379 % 9,82  
TURGG 63,55 7.978.164 % 9,10  
NATEN 24,16 42.009.646 % 9,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5404 8,5832 % 0,03  
Frank 7,2489 7,2926 % 0,34  
Riyal 1,8217 1,8308 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 392 392 -0,54  
Cumhuriyet 2.538 2.557 3,00  
Tam 2.612 2.624 3,10  
Yarım 1.269 1.284 1,50  
Çeyrek 634 643 0,70  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru