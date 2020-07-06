***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.07.2020 09:28
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.07.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 13.04.2020 tarih 2020/10 sayılı ve 03.06.2020 tarih 2020/13 Yönetim kararı ile Yurtiçinde, nitelikli yatırımcıya veya tahsisli satış yöntemi ile borçlanma araçları ihracının gerçekleştirilmesi için aracı kurumların seçimi, ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliğinin, , 400.000.000 TL'yi geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış fiyatının, 61 ayı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının, faiz türünün, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi dahil olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin hüküm ve şartların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi de dahil gereken tüm hukuksal ve idari işlem ve prosedürlerin yerine getirilmesi ve yetkili mercilere gerekli başvuruların yapılması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek YKK.pdf
EK: 2 YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854756
BIST
10:47117.668
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.919,04
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.719
En Düşük
116.674
10:476,8578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8820
|
6,8662
En Düşük
6,8449
10:477,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0276
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7631
En Düşük
7,7068
10:47391,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,51
|Açılış
|: 391,62
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|1.390.378
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|8.639.379
|% 9,82
|
|TURGG
|63,55
|7.978.164
|% 9,10
|
|NATEN
|24,16
|42.009.646
|% 9,03
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,51
|2.945.899
|% -6,04
|
|SISE
|6,07
|334.707.608
|% 5,75
|
|IHLGM
|1,77
|227.348.208
|% 5,36
|
|TSPOR
|7,28
|198.451.979
|% 8,01
|
|TKFEN
|17,22
|184.808.618
|% 2,38
|
|THYAO
|11,99
|169.363.335
|% 0,59
|
|IHLGM
|1,77
|227.348.208
|% 5,36
|
|ALBRK
|1,88
|168.006.330
|% 2,73
|
|IHLAS
|0,91
|67.391.201
|% 3,41
|
|SKBNK
|1,66
|108.717.619
|% 3,75
|
|EKGYO
|2,06
|129.856.489
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5404
|8,5832
|% 0,03
|
|Frank
|7,2489
|7,2926
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.557
|3,00
|
|Tam
|2.612
|2.624
|3,10
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|1,50
|
|Çeyrek
|634
|643
|0,70
|