***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.08.2020 16:58
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 400.000.000 TL (Dörtyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 61 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine, belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için,Şirketimiz Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871265
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.090
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|Önceki Kapanış
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1.105
En Düşük
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461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|5,94
|87.804.809
|% 10,00
|
|CRDFA
|7,59
|19.605.785
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.486.880
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.593.273
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.677.895
|% 10,00
|
|MRSHL
|126,10
|1.858.065
|% -6,52
|
|CEOEM
|4,04
|29.606.616
|% -6,48
|
|DGGYO
|12,67
|115.923.848
|% -6,43
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|BURCE
|19,99
|3.143.621
|% -5,97
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 1,92
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 5,62
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% -6,02
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 4,52
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% -1,95
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3798
|7,3849
|% -0,07
|
|Euro
|8,7221
|8,7322
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,7168
|9,7656
|% 0,22
|
|Frank
|8,0975
|8,1462
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9638
|1,9736
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|11,94
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|46,34
|46,34
|0,05
|