Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.07.2021 10:53



***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.07.2021 TARİHLİ İHRAÇ BELGESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 400.000.000 TL (Dörtyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 61 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine, belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için,Şirketimiz Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimiz ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'ye ilişkin 01.07.2021 tarih ve 33/1013 sayılı kararı ile onaylanan yurt içinde halka arzedilmeksizin toplam 400.000.000 TL. nominal tutardaki borçlanma aracına ilişkin İhraçcıyı Tanıtıcı Bilgi Formu ve eki, İhraç Belgesi ve eki ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_Onay.pdf
EK: 2 SPK_Onay_.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947408


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:331.378
Değişim :  -0,88% |  -12,26
Açılış :  1.388  
Önceki Kapanış :  1.391  
En Yüksek
1.391 En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler14:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 11.174.954 % 9,98  
AVGYO 3,01 16.434.629 % 9,85  
DENGE 1,30 991.283 % 9,09  
DIRIT 3,48 269.894 % 9,09  
TACTR 31,50 340.656 % 8,32  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Dolar 8,6865 8,6884 % 0,04  
Euro 10,2971 10,3021 % 0,50  
Sterlin 11,9267 11,9865 % -0,21  
Frank 9,4312 9,4880 % 0,93  
Riyal 2,3090 2,3206 % 0,00  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 10,01  
Altın Gr. 508 508 3,86  
Cumhuriyet 3.360 3.410 16,00  
Tam 3.344 3.430 23,61  
Yarım 1.616 1.659 11,42  
Çeyrek 811 830 5,71  
Gümüş.Ons 26,12 26,16 -0,01  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 0,00  
B. Petrol 73,17 73,17 -0,26  
Seans Raporu 14:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru