***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









li tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için,Şirketimiz Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylanmış İhraç Belgesi.pdfEK: 2 OrfinFinansman-BaşvuruFormu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008302BIST