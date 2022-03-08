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***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.03.2022 16:09
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

li tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için,Şirketimiz Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylanmış İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 OrfinFinansman-BaşvuruFormu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008302


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KOZAA 25,52 401.450.900 % 10,00  
ROYAL 3,30 531.614 % 10,00  
ALKA 22,04 25.806.735 % 9,98  
KOZAL 144,60 1.249.749.661 % 9,96  
IPEKE 16,81 116.255.997 % 9,94  
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Riyal 3,8562 3,8755 % 0,99  
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Altın Ons 2.060 2.060 62,81  
Altın Gr. 960 961 37,95  
Cumhuriyet 6.249 6.343 212,00  
Tam 6.217 6.377 219,79  
Yarım 3.005 3.085 106,32  
Çeyrek 1.507 1.542 53,16  
Gümüş.Ons 26,73 26,77 1,11  
Gümüş Gr. 12,47 12,48 0,64  
B. Petrol 133 133 9,49  
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