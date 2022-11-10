***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.11.2022 11:01
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 04.11.2022 TARİHLİ İHRAÇ BELGESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 27.10.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 500.000.000 TL (Beşyüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 61 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine, belirlenen esaslar çer
15:284.407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 45,85
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:2818,5852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:2818,5018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1242
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:281.020,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.020,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:28
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|GZNMI
|46,68
|107.239.112
|% 9,99
|
|INVEO
|30,18
|244.451.391
|% 9,99
|
|POLTK
|1.033,70
|20.969.106
|% 9,99
|
|GOLTS
|119,20
|156.539.075
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|14.079.038
|% -9,96
|
|ARASE
|177,00
|192.625.720
|% -9,69
|
|KLMSN
|16,81
|80.358.962
|% -8,64
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,60
|5.475.166.693
|% 0,36
|
|TCELL
|32,16
|2.737.980.100
|% 0,06
|
|EKGYO
|5,28
|2.565.695.292
|% 4,35
|
|ASELS
|37,36
|2.523.816.337
|% -1,01
|
|ODAS
|9,97
|2.405.280.019
|% 1,84
|
|EKGYO
|5,28
|2.565.695.292
|% 4,35
|
|ODAS
|9,97
|2.405.280.019
|% 1,84
|
|YKBNK
|9,50
|1.502.465.052
|% 2,48
|
|PETKM
|14,35
|2.246.084.231
|% 1,49
|
|ISCTR
|9,17
|1.354.179.091
|% 1,21
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5852
|% -0,01
|
|Euro
|18,4839
|18,5018
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,1119
|21,2178
|% 0,45
|
|Frank
|18,7253
|18,8381
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,07
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.806
|6.856
|-4,00
|
|Yarım
|3.316
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,61
|0,05
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|-0,37
|
Seans Raporu
15:28
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15:43KONKA
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