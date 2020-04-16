***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde 16.04.2020 tarihli rapor ile güncellenmiştir.Ulusal Kısa Vadeli (TR) A1+ Görünüm: Stabil Ulusal Uzun Vadeli (TR) AA- Görünüm: PozitifKredi derecelendirme notuna ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,ORFİN FİNANSMAN A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838600BIST