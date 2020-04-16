***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
16.04.2020 12:48
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde 16.04.2020 tarihli rapor ile güncellenmiştir.
Ulusal Kısa Vadeli (TR) A1+ Görünüm: Stabil Ulusal Uzun Vadeli (TR) AA- Görünüm: Pozitif
Kredi derecelendirme notuna ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838600
BIST
13:3096.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 551,48
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
13:306,9213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9273
En Düşük
6,8896
13:307,5332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0099
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
13:30383,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,96
|Açılış
|: 383,44
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,25
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|6,16
|30.379.711
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|303.961
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|122.758
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|114.299
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|10.043.069
|% 9,94
|
|DOKTA
|21,88
|775.580
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|56.034.773
|% -9,93
|
|DOCO
|358,40
|76.104.364
|% -9,90
|
|UZERB
|2,53
|44.163
|% -9,32
|
|PENGD
|3,76
|181.382.661
|% -8,96
|
|PGSUS
|51,05
|829.738.943
|% -7,94
|
|THYAO
|10,30
|601.981.957
|% -0,58
|
|ASELS
|26,68
|517.054.785
|% 0,91
|
|ECILC
|4,68
|474.913.872
|% 7,09
|
|MGROS
|29,68
|399.823.844
|% 2,84
|
|ECILC
|4,68
|474.913.872
|% 7,09
|
|IHLAS
|0,59
|41.445.526
|% -3,28
|
|IHLGM
|1,00
|61.888.869
|% -1,96
|
|IEYHO
|0,55
|32.758.984
|% -1,79
|
|THYAO
|10,30
|601.981.957
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5994
|8,6425
|% -0,36
|
|Frank
|7,1236
|7,1665
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8335
|1,8427
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|9,82
|
|Altın Gr.
|384
|384
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.524
|20,10
|
|Tam
|2.536
|2.598
|20,60
|
|Yarım
|1.234
|1.264
|10,00
|
|Çeyrek
|619
|632
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|28,52
|28,52
|0,83
|