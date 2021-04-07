***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.04.2021 14:02
***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.'nin kredi derecelendirme notu, SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde 07.04.2021 tarihli rapor ile revize edilmiştir..
Ulusal Kısa Vadeli (TR) A1+ Görünüm: Stabil (Önceki : A1+ Stabil) Ulusal Uzun Vadeli (TR) AA Görünüm: Stabil (Önceki : AA- Pozitif)
Kredi derecelendirme notuna ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924178
BIST
14:051.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -16,74
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
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1.422
En Düşük
1.402
14:058,1860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0578
|Açılış
|: 8,1650
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|Önceki Kapanış
|: 8,1200
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8,2136
En Düşük
8,1173
14:059,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
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|Açılış
|: 9,7150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,6365
14:05457,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,09
|Açılış
|: 457,12
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:05
|MTRKS
|33,88
|119.325
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.857.567
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.556.193
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.194.033
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.521.695
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.153.479
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SANEL
|4,60
|288.837
|% -8,73
|
|EKGYO
|1,97
|794.740.345
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,36
|707.492.128
|% 2,86
|
|THYAO
|12,83
|550.520.064
|% 0,55
|
|GARAN
|6,71
|534.826.615
|% -1,18
|
|KRDMD
|7,41
|529.182.744
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,97
|794.740.345
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,15
|232.364.684
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,14
|97.250.553
|% 0,88
|
|GARAN
|6,71
|534.826.615
|% -1,18
|
|ODAS
|3,69
|289.207.875
|% 0,54
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1796
|8,1860
|% 0,71
|
|Euro
|9,7296
|9,7402
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,2909
|11,3476
|% 0,70
|
|Frank
|8,7877
|8,8406
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1793
|2,1902
|% 0,78
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,51
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|6,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|6,05
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|2,92
|
|Çeyrek
|729
|745
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|0,53
|